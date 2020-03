Coronavirus: Zwangspause der Dritten Liga

Mein Blick ist auf das altehrwürdige Grünwalder Stadion gerichtet, die Heimspielstätte des TSV 1860. Öde und verlassen liegt sie da in diesen Tagen. Für manch Anwohner eine wahre Freud‘, wie man hört. Zugleich der Löwen Leid: Die beiden letzten Heimspiele gegen den MSV Duisburg (14. März) und am vergangenen Samstag gegen die Würzburger Kickers sind längst abgesagt. Dabei hätte 1860 erstmals in der laufenden Saison auf einen Aufstiegsrang springen können. Hätte Pflichtspiel Nummer 15 in Serie ohne Niederlage einfahren können. Hätte, hätte. Der Konjunktiv bringt Sechzig weder Punkte, noch Kohle. Bekanntlich befindet sich der Spielbetrieb der Dritten Liga in der Zwangspause. So allgegenwärtig das neuartige Coronavirus in den Medien ist und auch unweit des Stadions an den Zeitungskästen prangt, so leergefegt sind Giesings Höhen auf diesem Streifzug durch Sechzger-Viertel.