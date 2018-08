Wie sehr der Mensch Basti in München geliebt wird, erfährt er dieser Tage. Ovationen am Sonntag beim öffentlichen Training an "seiner" Säbener Straße, am Montag die Aufnahme in die "Hall of Fame" des Rekordmeisters in "seiner" Allianz Arena – neben Klublegenden wie Franz Beckenbauer und Gerd Müller. Den Bayerischen Verdienstorden gab’s in der Staatskanzlei obendrauf. Ein ausgezeichneter Kicker, der "Fußballgott", wie ihn die Bayern-Fans rufen.