Zunächst einmal soll Neuer bis zum Jahr 2023 für Bayern auflaufen. Nach einigen internen Verstimmungen wurde Neuers Arbeitspapier schließlich doch um drei weitere Spielzeiten ausgedehnt. In der kommenden Saison soll Alexander Nübel (23), der Neuzugang von Schalke 04, als Back-up für Neuer fungieren – und ihn zumindest ein bisschen herausfordern.

Trotz Nübel-Verpflichtung: Neuer bleibt im Tor

"Manuel Neuer ist eindeutig unsere Nummer 1, daran wird sich auch in der kommenden Saison nichts ändern", stellte Coach Flick im "kicker" klar. Nach AZ-Informationen wurden Nübel allerdings Einsätze garantiert. Flick weiter dazu: "Wer letztendlich spielt, ist immer Sache des Trainers. Und diese Entscheidung spreche ich immer mit meinem Trainerteam ab." Aktuell deutet wenig darauf hin, dass Nübel an Neuers Thron rütteln kann.

Bayerns Capitano (72 Prozent abgewehrte Torschüsse in dieser Bundesliga-Saison) will weiter auf Toplevel Bälle halten – und möglichst zum zweiten Mal nach 2013 das Triple gewinnen.

SVEN ULREICH, OHNE NOTE: Der stets loyale und zuverlässige Neuer-Ersatzmann kam in dieser Spielzeit nur zu einem Einsatz. Am 33. Spieltag gegen den SC Freiburg (3:1) durfte Ulreich das Tor hüten und tat das gewohnt souverän. Der Platz in der Startelf war ein Bonbon von Flick.

"Er macht einen sensationellen Job, ist in jedem Training motiviert", sagte der Coach. Am Ende dieser Saison könnte die Zusammenarbeit dennoch zu Ende gehen. Grund: Ulreich will sich nicht mit dem Status als Nummer drei hinter Neuer und Nübel begnügen. Völlig verständlich.

Der Keeper, der 2015 vom VfB Stuttgart kam, könnte wohl bei so manchem Bundesliga-Klub als Nummer eins auflaufen. "Ich werde versuchen, einen neuen Verein zu finden", sagte Ulreich bei Sport1. Ex-Verein Stuttgart soll ebenso interessiert sein wie Hertha BSC.

FC Bayern: Darf Ulreich ablösefrei gehen?

"Wenn sich aber nichts Passendes ergeben sollte, ist es möglich, dass ich meinen Vertrag in München erfülle. In diesem Fall werde ich mich voll reinhängen, um die Nummer zwei zu bleiben", erklärte Ulreich weiter. Sein Vertrag läuft noch bis 2021, Bayern würde bei einem vorzeitigen Wechsel offenbar nicht mal eine Ablöse verlangen. Im Klub hat man registriert, dass sich Ulreich in den vergangenen Jahren sehr gut verhalten hat und immer da war, wenn man ihn brauchte. Deshalb will man ihm entgegenkommen.

CHRISTIAN FRÜCHTL UND RON-THORBEN HOFFMANN, OHNE NOTE: Das Nachwuchs-Duo blieb für die Profi-Mannschaft ohne Einsätze und verhalf stattdessen den Amateuren in der 3. Liga zu einer Fabel-Saison (aktuell Platz eins als Aufsteiger).

Früchtl (27 Spiele) lag dabei deutlich vor Hoffmann (neun), wirklich zufrieden ist der 20-Jährige bei Bayern aber nicht. Weil Nübel verpflichtet wurde, droht ihm weiter nur die Nummer-drei-Position. Zu wenig für Früchtls Ansprüche. Daher könnte ein Wechsel oder eine Leihe Sinn ergeben.