TSV 1860: Ideen und Anspielstationen fehlen

Oft wirkt es sehr planlos, wenn es für die Löwen vor den Strafraum des Gegners geht. Teils sogar zufällig, wenn sich wieder ein Spieler eine Einzelaktion nimmt, weil Anspielstationen und Ideen fehlen. So zeigt es auch die Analyse des Gegners auf. "Die zweite Halbzeit geht ganz klar an uns. Ein Mal muss Uphoff (KSC-Keeper Benjamin Uphoff, d. Red.) im Eins-gegen-eins gegen Efkan Bekiroglu klären. Ansonsten hatte Sechzig im letzten Drittel bei uns nichts zu melden", meinte Karlsruhes Trainer Alois Schwartz bei Magenta Sport nach dem 2:0 der Badener in Giesing.