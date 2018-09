Dieser reißt mit seiner Art, mit seinem Kampfeswillen und seinem unermüdlichen Einsatz samt martialischer Körpersprache Löwen-Fans und -Spieler gleichermaßen mit. Wie es ein Spieler beim TSV 1860 lange nicht tat. So verfestigt sich auf Giesings Höhen in diesen Tagen besonders eine Erkenntnis: In dieser Verfassung ist Adriano Grimaldi nicht zu ersetzen!