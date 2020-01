Und die Grünen? Könnten, sollte Frank doch das Rennen in die Stichwahl machen, auch ihrerseits zu den Konservativen stehen. Unvergessen ist bei vielen Grünen, dass Reiter sie nach der Wahl 2014 hat hängen lassen: Die Grünen unterstützten ihn vor der Stichwahl mit einer offiziellen Wahlempfehlung, kooperiert hat er dann doch mit den Schwarzen. Außerdem, selbst wenn Reiter am Ende OB bleibt: Kann er seine SPD nicht mitziehen, steht der Rathaus-Chef am Ende ohne eigene Mehrheit im Stadtrat da. Den Wahlkampf sollten also alle ernst nehmen.