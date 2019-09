2020 könnte Grünen-Höhenflug enden: Wieder Schwarz-Rot?

Dazu kommt: Katrin Habenschaden hat die Partei hinter sich, viel mehr als Sabine Nallinger, die 2014 mit dem damaligen Grünen-Bürgermeister persönlich zerstritten war und darüber hinaus immer ein wenig mit der Basis fremdelte. 2019 wirken die Grünen noch jünger als in der Vergangenheit. Trump, AfD, Fridays for Future: Es sind die großen Themen, die junge Leute in der Großstadt zu den Ökos treiben. Die anderen Parteien müssen jetzt versuchen, die Grünen in der Debatte zu stellen. Schließlich profitieren die Ökos mehr von einem Gefühl, als dass sich viele Wähler schon mit stadtpolitischen Konzepten auseinandergesetzt hätten.