Und in München? Sitzen im Rathaus fast nur altgediente Genossen – und ein paar jüngere, so brav und geschliffen, dass gar niemand auf die Idee käme, dass es sich offiziell um Jungsozialisten handelt. Jetzt wagen sich junge SPDler in die Offensive, selbstbewusst, mit Machtanspruch und weitgehenden Ideen (die Innenstadt-Viertel autofrei!). Das kann der Partei nur gut tun.