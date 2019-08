Für König Hoeneß übernimmt Springer Hainer

Von des ungleichen Königspaars Gnaden eingesetzt: Der flinke und fleißige Läufer, Sportdirektor Salihamidzic, der sich jedoch nicht über andere hinwegsetzen kann, möglicherweise jedoch vor einer Beförderung zum Sportvorstand steht. Derweil bereichern neue, starke Figuren künftig das bayerische Brettspiel. Zum einen Kahn, der Turm: kräftig, geradlinig, einst der Turm in der Schlacht auf dem grünen Feld. In zwei Jahren löst Kahn die Dame ab, wird zur Königin aus Titan, die sich noch beweisen muss. An seiner Seite ab November: Herbert Hainer, in der Business-Welt einst der natürliche Feind des Pumas.