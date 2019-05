Unter Daniel Bierofka fehlt eine Spielidee

Dass er die Szene zum 2:4 im Übermut nicht objektiv analysierte, dass eine durchgängige Spielidee nicht zu erkennen ist, warum seine Spieler einen so verunsicherten Eindruck machen - darüber will der Sechzig-Trainer nicht sprechen. Thema sind eher Schiedsrichter, Linienrichter, unfaire Gegner oder auch mal - wie zu Beginn der Rückserie in Lotte - das Wetter.