Ist schon erstaunlich, wie schnell es gehen kann, wenn alle nur wollen. Und wie flott der unsägliche Missstand, vergünstigte Mieten von Werkswohnungen durch einen geldwerten Vorteil zu bestrafen, beseitigt werden konnte. Die CSU schlägt’s vor, die SPD zieht mit – GroKo kann so einfach sein. In ähnlicher Manier gäbe es für die Großkoalitionäre noch so einige Betätigungsfelder: