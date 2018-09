AZ-Kommentar Söders 365-Euro-Ticket-Pläne: Ausgschamt!

Schon Söders Anfang der Woche vorgestellter München-Plan war eigentlich nur ein kunterbuntes Best-of all jener Vorschläge, mit denen anderen Parteien bisher am Veto der CSU gescheitert waren. Nun also das 365-Euro-Ticket für den MVV – wieder so ein Gedankenblitz, der ursprünglich nicht aus der christsozialen Ideenschmiede stammt.