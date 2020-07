Doch so unterschiedlich die Absichten, dürften die Vertreter des Bündnisses wissen, wie aussichtslos ihr Aufstand gegen die SEM Nord ist. Denn mit den Stimmen von Grünen und SPD ist die Mehrheit sicher. Und das nicht nur bei der Abstimmung am Mittwoch. Sondern für die nächsten Jahre. Dass es sich eher um ein letztes Zucken der SEM-Gegner handelt, zeigt sich auch dadurch, dass vom Bündnis so gut wie keine eigenen Vorschläge kommen, wie der Wohnungsmangel in München sonst behoben werden soll.