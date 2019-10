AZ-Kommentar Regierungsbildung in Thüringen: Reden ist richtig

CDU in Opposition? Verantwortungslos!

Doch politisches Chaos, das ohne handlungsfähige Regierung in Erfurt droht, würde der AfD noch mehr in die Hände spielen. Mohring und seine CDU haben also die Wahl zwischen Staatsräson, die bedeuten würde, im Sinne des Landes mit dem bisherigen Paradigma – klare Abgrenzung von der Linkspartei – zu brechen und sich den Vorwurf des Wortbruchs einzuhandeln, oder Fundamentalopposition zu betreiben. Doch das wäre in dieser Lage verantwortungslos.