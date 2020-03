Es wäre ein Leichtes, die im Bundestag vertretenen Parteien zu verteufeln, weil sie es versäumt haben, eine seit 2012 vorliegende "Risikoanalyse Bevölkerungsschutz" des Bundes mit dem Titel "Pandemie durch Virus Modi-SARS" ernstzunehmen und Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung zu treffen – oder, was die Oppositionsparteien betrifft, anzumahnen. In dem Papier werden die katastrophalen Auswirkungen eines Fantasievirus mit dem Namen Modi-SARS beschrieben. Sie ähneln auf beklemmende Art und Weise den Folgen des aktuellen Virus Sars-CoV-2. Man hätte es also wissen können, wenn man gelesen hätte. Zu spät!