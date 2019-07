Nun muss man sicher nicht gleich völlig abheben und in lobhudelnde Jubel-Lyrik ausbrechen, wie zum Teil bereits geschehen. Denn auch wenn sich der Entwurf wohltuend abhebt vom vierkant-bolzigen Schachteleinerlei vieler anderer – 100+ Meter per se sind es ganz sicher nicht, was Münchens Probleme vordringlich lösen könnte. Eine höhere Wohnbebauung als die bislang üblichen "E plus 5/6", nur mal ganz nebenbei, würde da schon viel mehr helfen.