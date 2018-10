Nun ist es nicht so, dass Seehofer nur Täter und Söder nur Opfer wären. So einfach ist die Sache nicht. Der Franke trägt die Hauptschuld an einem völlig vermurksten Wahlkampf, in dem sich die Partei-Oberen erst mit Geheul auf das Flüchtlingsthema stürzten, um dann, als das in die Hose ging, die AfD als Feindbild entdeckten. Beides kam nicht an.