Am 15. November hält Uli Hoeneß auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern seine letzte große Rede. Der scheidende Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende hat sich sein Ende anders vorgestellt – er wollte auf dieser großen Bühne in der Olympiahalle ganz sicher nicht über das Aus von Niko Kovac sprechen. Das wird er jetzt aber müssen, zumindest in einigen Nebensätzen.