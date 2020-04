Ein paar Millionen hin oder her waren dem Raus-aus-der-Kohle-Bündnis stets reichlich wurscht. Absurd war das immer. In diesen Wochen wirkt es nur noch befremdlich. Dass das Bündnis mitten in der Krise kurz vor Abschluss der Rathaus-Koalitionsgespräche lockere 40 Millionen einfordert für Investitionen, durch die der Kohleblock gerade einmal zwei Jahre früher vom Netz ginge, passt durchaus ins Bild.