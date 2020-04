Sind die neuen Grünen nur noch eine FDP plus Hang zu Bio-Essen in Kantinen und breiten Radwegen für reiche Familien aus Haidhausen und dem Glockenbachviertel? Oder haben sie nach wie vor auch etwas zu bieten, wo es darum geht, dass die Stadt München an der Schnittstelle von Armut und Sicherheit im öffentlichen Raum eine ganz eigene Strategie entwickelt?