Die Freude am Fußball ist zurück, die Lockerheit bei den Spielern, die unisono von Flick schwärmten. Der empathische Trainer schenkt seinen Stars Vertrauen, baut sie in vielen Einzelgesprächen auf, redet sie stark. Und er hat es geschafft, dem Team in kürzester Zeit einen taktischen Plan zu vermitteln, zudem eine hierarchische Ordnung. Diese Klarheit kommt in der Mannschaft sehr gut an, sie wurde zuvor lange vermisst.