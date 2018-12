AZ-Kommentar FC Bayern: Ein verlorenes Jahr

Das Festhalten an Heynckes verhinderte die Verpflichtung von Thomas Tuchel, der inzwischen erfolgreich in Paris tätig ist. Zudem verpasste es die Bayern-Spitze, den Kader zu verstärken. Sportdirektor Hasan Salihamidzic darf weiter nicht an Profil gewinnen. Es gab den Pressekonferenz-Eklat und die Breitner-Verbannung (Lesen Sie dazu auch: Hoeneß und Breitner - Entfreundung auf Bayern-Art). Selbstkritik? Auch am Freitagabend kaum zu vernehmen bei Hoeneß. Für die Bayern-Führung war es ein verlorenes Jahr.