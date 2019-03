Für die Weitsicht, die ein Bundestrainer bräuchte, der dem deutschen Fußball einerseits neue Perspektiven aufzeigen, andererseits statthafte Ergebnisse liefern soll, spricht der Dreifach-Rauswurf nicht. Löw beraubt sich selbst sportlicher Alternativen, die so reich gesät nicht sind im deutschen Fußball. Weder in der Innenverteidigung noch in der Offensive.