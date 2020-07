Gerade in München könnte das zu sehr großen Problemen führen. Es ist gut, wenn die Sozialreferentin von der SPD das jetzt erkannt hat und für Beratungsangebote wirbt. Der Appell an Vermieter, menschlich zu bleiben, klingt eher verzweifelt. Und die SPD-geführte Stadtregierung will künftig ja, was ein Fehler ist, nur noch in Ausnahmefällen ihr Vorkaufsrecht nutzen. Vor allem aber: Sie regiert selbst in Berlin! Und muss dort in diesen Zeiten die Mieter stärken. Nicht noch schwächen.