Keine Frage: Die Häuser, die auf dem Arri-Gelände entstanden sind, sind keine schuhschachtelartigen grauen Klötze, wie wir sie sonst so oft in den Neubaugebieten der Stadt anschauen müssen. Es ist gelungen, sich am Erscheinungsbild der Umgebung zu orientieren. Hier lässt es sich bestimmt recht hübsch wohnen. Wenn man sich’s leisten kann.