Es ist ein Schmierentheater, das die AfD aufführt – aber eines, das gefährlich ist für die Demokratie in diesem Land. Wahrscheinlich werden die Parteifreunde in Thüringen der Empfehlung von AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland am Ende nicht nachkommen, und den Linken Bodo Ramelow ins Amt wählen – nur um ihn zu verhindern. Aber die Drohung ist real. Die AfD sitzt in allen Landesparlamenten und im Bundestag. Und nach Erfurt gilt ja erst recht, dass kein Politiker sein Amt antreten darf, wenn die Rechten ihm die Steigbügel halten. Zumindest dann nicht, wenn er ohne die Stimmen der AfD keine Mehrheit hätte.