Die Erfahrungen aus 2019 haben klar gezeigt: Der Gratis-Eintritt für Jugendliche in Freibäder muss abgeschafft werden. Heuer erst recht. Im Corona-Jahr, in dem das knappe Kontingent an Eintrittskarten denen vorbehalten bleiben sollte, die die Freibäder als solche nutzen: Zum Bahnen ziehen und friedlich in der Sonne liegen.