Söder mit neuer Strategie auf Wählerfang

Das bedeutet auch Versöhnung mit denen, die sich vor allem in Flüchtlingsfragen zuletzt vor den Kopf gestoßen fühlten: Kirchen und Ehrenamtliche. Die christliche Prägung der CSU will Söder heute als "einladendes" Attribut verstanden wissen. Seinen Kreuzerlass hatten 2018 noch viele, nicht nur Migranten, als Ausgrenzung empfunden. Überhaupt: die Migranten. Was haben sich Menschen anderer Herkunft oder anderen Glaubens nicht alles anhören müssen – von Wörtern wie "Asyl-Tourismus" bis hin zur Islam-Debatte. Nun sollen sie CSU-Wähler werden! Ein Schelm, wer dabei an Kalkül denkt...