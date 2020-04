Werfen wir mal einen Blick in den Bericht des Polizeipräsidiums München von Mittwoch. Darin heißt es, dass binnen 24 Stunden "über 7.500 Kontrollen" zur Ausgangsbeschränkung durchgeführt wurden. Das sind mehr als fünf pro Minute, rund um die Uhr! Dabei, so heißt es im Bericht, "wurden 111 Verstöße angezeigt, von denen 109 die Ausgangsbeschränkung betrafen". Bei knapp 7.400 Kontrollen (98,5 Prozent) gab es also nichts zu beanstanden. Das spricht für die Disziplin der leidgeprüften Münchner – und dafür, dass es diesen massiven Kontrolldruck offenbar nicht notwendig braucht.