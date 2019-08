AZ-Kommentar Aus von Renato Sanches beim FC Bayern: Ein großes Missverständnis

Immer wieder betonten die Bayern-Bosse, dass Sanches seine Chancen bekommen würde, sprachen dem jungen Talent Mut zu. Kovac schloss einen möglichen Verkauf noch vor wenigen Wochen vehement aus – Sanches solle in München bleiben! Doch auf all die Versprechen in den letzten Monaten folgten nur wenige Taten: Sanches durfte selten von Beginn an ran, kam häufig nur für die letzten Minuten in die Partie. Dass das bei einem Europameister und Spieler mit Startelf-Ambitionen für Unmut sorgt, ist klar und verständlich.