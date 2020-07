An der Isar gelingt, was nur noch selten gelingt

Die renaturierte Isar ist ein Segen für die Stadt. Eine Stadt, die sehr kontrolliert, kommerziell, sauber daherkommt, hat einen Raum geschaffen, an dem gelingt, was nur noch sehr selten gelingt: dass Junge und Alte, Reiche und Arme sich fröhlich vermischen – und das insgesamt sehr friedlich. Viele Tausend Münchner verhalten sich im Sommer am Fluss entspannt und rücksichtsvoll.