Weidels Rhetorik und die ihrer Partei hat Deutschland verändert. Erinnert sei nur an die Aussage "Burkas, Kopftuchmädchen, alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse" würden unseren Sozialstaat nicht retten. "Der Grund, warum wir von kulturfremden Voelkern wie Arabern, Sinti und Roma etc ueberschwemmt werden, ist die systematische Zerstoerung der buergerlichen Gesellschaft als moegliches Gegengewicht von Verfassungsfeinden, von denen wir regiert werden", schrieb Weidel einst in einer Mail, die sie später nie geschrieben haben wollte.