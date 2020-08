Dieter Reiter ist abgetaucht

In der Corona-Krise vertrat er – ganz anders als etwa der Hamburger Regierende Bürgermeister – nicht selbstbewusst die Position der Großstädter, keine einzige kritische Bemerkung zur durchaus diskutablen Söder-Politik ist bis heute bekannt. Und das, obwohl sogar Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger dieser Tage erklärte, dass man so nicht noch einmal mit Hunderttausenden Münchner Singles umgehen könne, die zum Beispiel über Wochen hinweg nicht mal einen Freund oder eine Freundin in ihrer Wohnung treffen durften. Und die großen Rathaus-Themen? Ist die Verkehrswende ein Herzensprojekt Reiters? Fühlt er sich getrieben von den Grünen oder freut er sich über das Ende aller Tunnelprojekte? Was sind seine großen Pläne für diese Amtszeit? Man weiß es nicht. Reiter macht hier und da mal einen Fototermin, grundsätzlich wird er nicht.