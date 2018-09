Wie hat er reagiert?

Er hat gesagt: "I know." Also: "Ich weiß." Mein Englisch ist ja verbesserungswürdig. Der Bodyguard hat übersetzt. Ich habe Ismaik gesagt, dass wir das mit den Fehlern ändern müssen. Er hat gesagt: "I learn." Also: "Ich lerne." Dann hat er erzählt, dass er weiter in Sechzig investieren will.

Welche Fehler hat Ismaik Ihnen gegenüber eingestanden?

Ich habe ihm gesagt, dass das mit dem portugiesischen Trainer (Vitor Pereira, d. Red.) eine Katastrophe war. Ich habe ihm alles reingedrückt. Dass wir die ganzen Spieler nicht gebraucht hätten und dass das mit Stefan Aigner schiefgelaufen ist, weil dem Aigner das ganze Paket nicht gepasst hat. Ismaik hat immer nur genickt und gesagt: "I know, I know."

Aigner gilt als Gesicht des Abstiegs.

Ich kenne Ex-Präsident Peter Cassalette persönlich sehr gut, habe als Bub mit dem TSV München-Ost gegen ihn Fußball gespielt, als er bei Helios war. Er hat mir erzählt, wie das mit der Aigner-Verpflichtung gelaufen sei. Dass Ismaik erst abgelehnt habe und er ihn dann überredet habe. Aigner meinte, er wäre der Retter von Sechzig. Er war einer von uns. Aber dass er dann die Kapitänsbinde hingeschmissen hat... Da muss er doch auf den Tisch hauen.

In die Gegenwart: Wie sehen Sie Trainer Daniel Bierofka und seine Mannschaft?

Sechzig ist wieder Sechzig. Es befriedigt total, wenn die Spieler bayerisch sind, Münchner sind. Als wir abgestiegen sind, kamen die Spieler überall her. Jetzt haben wir wieder das Gefühl: Das ist unsere Mannschaft! Ein Löwe kann auch verlieren, wenn die Einstellung stimmt. Und aktuell ist jeder zufrieden mit der Einstellung.

Sie haben einmal erzählt, dass ein anderer Ex-Präsident, Dieter Schneider, einst nach dem Deal mit Ismaik völlig aufgewühlt bei Ihnen am Obststand gestanden sei.

Wir haben einen Fanklub, die "Obststandl Supporters". Wir haben Schneider damals zu einem Gespräch eingeladen. Er hat uns erzählt, dass er normalerweise keinen Alkohol trinkt. Aber als er das mit Ismaik umsetzen musste, habe er sich in sein Bauernstüberl gesetzt und fünf Halbe getrunken, weil ihn das nervlich belastet habe.

"Wir müssen das Grünwalder Stadion erhalten"

Sechzig wird grundsätzlich sehr emotional gelebt. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie im Grünwalder Stadion sind?

Ich schaue immer auf den Platz rüber, auf dem ich schon als kleiner Bub gesessen bin. Für mich ist das Grünwalder Heimat, dort gehören wir hin. Ich muss zu OB Dieter Reiter sagen: Wir müssen das Grünwalder erhalten. Unbedingt. Wenn nicht 40 000 oder 30 000 reinpassen, müssen halt 29 999 Zuschauer reingehen. Das reicht (lacht). Wir wollen nicht reich werden, wir wollen Heimat.

Reiter hat schließlich den Job, Bedürfnisse der Bürger bestmöglich zu erfüllen.

Wir Löwen sind viele, überwiegend Münchner. Wir wollen kein Politikum daraus machen. Aber: Ich glaube, er checkt schon, um was es geht, dass Sechzig nur nach Giesing gehört.

