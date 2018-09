Was wünschen Sie sich von der künftigen Staatsregierung?

Als erstes muss die Ausbildung reformiert werden, da ist jetzt auch der erste große Schritt gemacht worden: Wir sollen in Bayern Hochschulstandorte bekommen.

Wird die akademische Ausbildung neue Hebammen locken?

Es ist ein sehr dringender Schritt. Ein weiterer Punkt im klinischen Bereich ist, dass sich die Geburtshilfe verändern muss. Die Geburtshilfe, die jetzt betrieben wird, ist keine mehr. Es ist Geburtsmedizin. Und da sehen sich die Hebammen nicht. Sie sehen sich nicht als Assistenten der Ärzte, sondern als Förderer der natürlichen Geburt.

Und dieser Aufgabe können sie jetzt nicht nachkommen?

ein. Und dann kommt die Personalsituation hinzu. Die Hebammen sagen, sie wollen so nicht mehr arbeiten und gehen.

Wie viel mehr Hebammen braucht es?

Wir haben zehn Prozent der Stellen in den Kliniken nicht besetzt, also mindestens zehn Prozent mehr. In Deutschland ist die Personaldecke an Hebammen außerdem nur halb so groß wie in anderen EU-Ländern. Da bräuchten wir also nochmal 100 Prozent mehr. Das ist der Idealfall. Aber da werden wir irgendwann hinkommen müssen, um eine gute Qualität vorhalten zu können.

Dialog mit der Politik

Bei einer Podiumsdiskussion des Bayerischen Hebammenverbandes am Mittwochabend haben sich Landtagspolitiker die Sorgen der Hebammen angehört. Dabei musste vor allem CSU-Mann Seidenath als Vertreter der Staatsregierung viel Kritik einstecken: Als er sagte, den Fall, dass eine Hebamme fünf Gebährende gleichzeitig betreue, "gebe es nicht", zeigten sich die Hebammen im Publikum empört.



Foto (v.l.): Ates Gürpinar (Linke), Detlev Werner (FDP), Ute Gössner (Freie Wähler), Astrid Giesen, Achim Bogdahn vom BR, Bernhard Seidenath (CSU), Kerstin Celina (Grüne) und Marietta Eder (SPD).

Seidenath verwies zur Lösung der Probleme neben dem "Zukunftsprogramm Geburtshilfe" auf eine Begrenzung des Regressrisikos für Hebammen sowie Sicherstellungszuschläge für den ländlichen Raum. Beherrschende Themen waren zudem vor allem die Schließungen von Geburtsstationen, schlechte Bezahlung, hohe Arbeitsbelastung sowie die Akademisierung des Hebammenberufs auch in Bayern, die viele Geburtshelferinnen für längst überfällig halten.