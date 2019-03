Kein schönes Gefühl, wenn Sie als Stürmer im Strafraum stehen und merken, es läuft nicht.

Natürlich wird man unruhig. Es steht außer Frage, dass man verunsichert ist, wenn mehrere Spiele nichts zusammengeht. Wenn es nicht läuft, kommen die Gedanken automatisch. Aber gerade als Stürmer kann einem der Ball auch mal vor die Füße fallen, selbst, wenn man 85 Minuten nicht im Spiel ist. Ich wäre falsch beraten, wenn ich was erzwingen will.

In der Wintervorbereitung hatten Sie den Schwerpunkt auf Pressing und Gegenpressing gelegt – was jetzt nicht funktioniert?

Ich würde nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Wir hatten in der Vorrunde einfach mehr Selbstvertrauen. Das merkt man mit, aber auch ohne den Ball. Grundsätzlich ist unsere Stärke, wenn wir den Ball haben.

Hain: TSV 1860 hat uns das Leben schwer gemacht

Während es bei Ihnen nicht läuft, haben die Löwen drei der letzten vier Spiele gewonnen.

Wir haben es ja selber erlebt im Derby, als uns Sechzig das Leben richtig, richtig schwer gemacht hat. Sie waren eine der besten Mannschaften, gegen die wir Zuhause gespielt haben. Sie wissen, wie wir spielen, dass wir nicht viel Selbstvertrauen haben und werden versuchen, das auszunutzen.

Beim TSV 1860 bildeten zuletzt Felix Weber und Simon Lorenz die Innenverteidigung. Was sind die Beiden für Abwehrtypen?

Im Hinspiel stand auch dasselbe Duo auf dem Platz. Ich kenne den Felix ja noch aus meiner Zeit bei Sechzig. Er ist ein sehr, sehr robuster Innenverteidiger und sehr zweikampfstark. Er ist sich nicht zu schade, den Ball auch mal wegzudreschen. Aber: Gerade gegen solche zweikampfstarken Spieler willst du dich als Stürmer behaupten. Ich bin mir sicher: Es wird ein sehr kampfbetontes Spiel werden.

Sie haben in Haching unlängst einen "Rentenvertrag" bis 2023 unterschrieben. Gab es keinen Kontakt zum Ex-Klub, zu den Löwen?

Sie haben nicht angeklopft, es gab keine Anfrage. Für mich war aber eh klar, dass ich bei Haching verlängern werde. Ich weiß, dass ich hier das Vertrauen von Trainer und Präsident habe. Das rechne ich ihnen hoch an, das gibt mir ein gutes Gefühl.

Hain beeindruckt von Stimmung in Giesing

Obwohl Sie in Haching oft vor wenigen Zuschauern spielen? Zum Heimspiel gegen Meppen kamen 1.750. Beim Derby in Giesing werden Sie gegen mindestens 13.500 Löwen anrennen – was Sie nicht beeinflussen wird?

Doch, ich denke schon, dass es was ausmacht. In Giesing wird ordentlich Stimmung gemacht. Am Anfang werden wir sicher beeindruckt sein. Das wird sich aber nach ein paar Minuten legen. Ich schaue nicht zu sehr auf das Drumherum, fokussiere mich auf den Ball. Wir freuen uns auf das Derby.

Stephan Hain stammt aus Zwiesel im Bayerischen Wald. Zwischen 2007 und 2013 spielte der heute 30-Jährige für den FC Augsburg, bestritt in dieser Zeit für die bayerischen Schwaben unter anderem 24 Bundesliga-Spiele (zwei Tore). Es folgten drei schwierige Jahre beim TSV 1860 (2013 - 2016) - in 29 Pflichtspielen für die Löwen kam Hain nur auf einen Treffer. Bei Haching läuft es dagegen viel besser: In bislang 102 Pflichtspielen erzielte der Stürmer für die Münchner Vorstädter 69 Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor. Aktuell ist Hain gemeinsam mit Marvin Pourie (KSC) mit je 13 Treffern Führender der Torjägerliste der Dritten Liga.

