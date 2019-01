Sie waren mal EU-Kommissar für Erweiterung. Wird einer Ihrer Nachfolger in einigen Jahren ein neues britisches Beitrittsgesuch auf den Tisch bekommen?

Vorhersagen mögen schwer sein. Aber nach menschlichem Ermessen wird das nicht in vorhersehbarer Zeit passieren.

"Wir brauchen ein starkes und einiges Europa"

Alle reden vom großen Chaos, das am Tag nach dem Brexit droht. Aber das sind ja Dinge, die man in den Griff bekommen wird. Worin besteht der eigentliche langfristige Schaden durch den Brexit?

Sie haben recht. Mit den ökonomischen Folgen kann man umgehen, so bitter sie auch sein werden. Das tiefere politische Problem besteht in der Gefahr, dass wir uns als EU bald in einer Lage wiederfinden könnten, in der wir auf uns alleine gestellt sind. Oder wo wir feststellen müssen, dass wir mit unseren Vorstellungen von der Lösung der globalen Herausforderungen keine Partner mehr finden. Der Verlust eines so großen und wichtigen Landes wie Großbritanniens verringert das internationale Gewicht der EU massiv.

Ein geschwächtes Europa wäre da weitgehend hilflos?

Wir brauchen ein starkes und einiges Europa. Die These, wir hätten uns mit der Erweiterung nach Osten 2004 sowie in den folgenden Jahren übernommen, ist falsch. Denn die vorliegenden Analysen zeigen eindeutig, dass eine EU-Mitgliedschaft das beste Instrument ist, um Frieden und Sicherheit zu schaffen und wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu garantieren.

Bei einer größeren EU denken Sie ja – bei allem Respekt vor diesen kleineren Staaten – nicht an Albanien oder Bosnien. Wer kommt denn als Partner infrage, um so ein starkes Europa zu schaffen?

Die EU steht allen offen, die die Bedingungen erfüllen wollen und können. Das ist klar. Ich glaube aber nicht an ein Integrationsmodell, bei dem die EU irgendwann von Lissabon bis Wladiwostok reicht. Wichtig wären kooperative Strukturen zwischen Ländern oder Regionen – ich denke beispielsweise an eine Partnerschaft zwischen der EU und der Eurasischen Union, die uns außerdem Zentralasien öffnen würde. Gesamteuropäische Kooperation auf allen Gebieten ist keine Träumerei. Sie wurde in Paris 1990 auf die Tagesordnung gesetzt, aber bisher nicht eingelöst. Die EU sollte hier zum Motor werden.

"Großbritannien könnte künftig sehr allein sein"

Hat in diesem Modell ein Vereinigtes Königreich, das wieder das alte Empire sein will, einen Platz?

Diejenigen, die den Briten etwas von einem neuen Empire erzählen, sind entweder Zyniker oder Fantasten. Künftig könnte Großbritannien in bestimmten Fragen sehr allein sein. Oder es könnte zu einem noch abhängigeren Vorposten der USA werden. Nichts davon ist aus EU-Sicht wünschenswert. Es liegt in unserem Interesse, dass Großbritannien und die EU eine engstmögliche Partnerschaft entwickeln.

