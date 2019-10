Leben und leben lassen: Liberalitas Bavariae.

Richtig. Bayern und der Freiheitswunsch, eine lange Tradition. Man denke nur an die Revolution 1918 unter Kurt Eisner und den Sturz der bayerischen Monarchie. Eine beachtliche Leistung.

Gysi: "Hoeneß kann auch sehr witzig sein"

Uli Hoeneß hat sich 2007 bei seinem unvergessenen Wutanfall dafür gefeiert, dass er den Leuten in den Logen das Geld aus der Tasche zieht. Als modernen Robin Hood würden Sie ihn aber nicht sehen, oder?

Nein, so weit gehe ich nicht. Allerdings wird ihm auch viel Unrecht getan. Er kann sicher sehr aufbrausend sein, aber auch sehr witzig. Ich hatte ihn eine Woche nach seiner berühmten Pressekonferenz vor einem Jahr als Gesprächsgast im Deutschen Theater Berlin. Da fragte ich ihn, ob ihn die Medien nach seiner Beschimpfung jetzt netter behandeln würden. Darauf meinte er, dass er es nicht wisse, er sei den Medien seitdem nicht mehr begegnet.

Sie nehmen ihm nicht übel, dass er Sie 2013 wegen eines Auftritts in einer Talkshow als "Zirkusclown" verspottet hat?

Das war mir doch egal, er kannte mich damals gar nicht. Hoeneß und Beckenbauer lehnten mich eher ab, das haben sie mich auch spüren lassen, wenn ich ihnen mal zufällig über den Weg lief. Das hat sich geändert, als Hoeneß dann seine Probleme im Strafverfahren hatte. Es gab nicht mehr so viele, die mit ihm sprachen. Ich schon, bei einer Begegnung im Berliner Olympiastadion. Ich glaube, dass er mich seitdem anders einschätzt, Beckenbauer auch.

Gysi: "Hoeneß und Beckenbauer lehnten mich eher ab"

Weil Sie ihn wegen seines Vergehens nicht verurteilt haben?

Ich bin Verteidiger, von Beruf aus. Ich weiß, wie schwer es Menschen in solch einer Situation haben. Natürlich hat die eigene Schuld einen Anteil an dieser Lage. Dennoch brauchen sie gerade dann Unterstützung. Wir haben gegenseitig Vorurteile abgebaut.

Hätten Sie den Mandanten Ulrich H. gerne als Anwalt vertreten?

Gerne weiß ich nicht, aber es wäre sicher sehr aufregend gewesen.

Gysi: "Inakzeptabel, wenn sich Rechtsextremismus auf den Rängen breitmacht"

Sie haben Hoeneß bei Ihrem Bühnenauftritt in Berlin als "Bereicherung für die Gesellschaft" bezeichnet. Auch weil er sich – wie vor vielen Jahren schon – gegen Fremdenfeindlichkeit und Nazi-Parolen auf den Tribünen positioniert?

Ja, und das ist ganz wichtig. Rassismus ist ein großes Problem in den Stadien, auch wenn wir differenzieren müssen. Wenn ich einen Kommentar zu Özil und Erdogan schreibe, dann ist das Kritik, aber kein Rassismus. Ich kann auch stundenlang Kritik an Netanyahu wegen seiner Politik üben, das hat aber mit Antisemitismus nichts zu tun. Absolut inakzeptabel aber ist es, wenn sich Rechtsextremismus und Intoleranz auf den Rängen breitmachen. Hier müssen sich alle Verantwortlichen im deutschen Fußball Gedanken machen, wie sie das in den Griff bekommen.

Wir kommen am Ende um die anstehende Wahl am Sonntag in Thüringen nicht herum. Was ist wahrscheinlicher: Dass Ihr Parteifreund Bodo Ramelow Ministerpräsident bleibt – oder Union am Saisonende in der Bundesliga?

Es ist beides wahrscheinlich, aber bitte stellen Sie mir jetzt nicht die Frage, was mir lieber wäre, was ich entscheiden würde, wenn ich zwischen beidem zu entscheiden hätte. Und? Was würden Sie entscheiden, wenn Sie zwischen beidem entscheiden müssten? Das könnte ich nicht entscheiden.

