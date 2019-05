Ball am Mittelkreis bekommen, Gegenspieler vernascht und aus 20 Metern getroffen – Trainer Daniel Bierofka dürfte denken: bitte mehr davon.

Wäre mir auch lieber! Bierofka hat mir eingebläut: "Wer nicht schießt, kann auch nicht treffen." Ich hatte in der Saison einige Chancen, wo ich ein Tor machen muss, ich aber vergeben oder im falschen Moment abgespielt habe. In Zukunft werde ich öfter draufholzen.