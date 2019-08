Und wenn das Kreuzband ganz gerissen ist?

Dann reden wir von sicher sechs Monaten. Früher ging man von einem Jahr aus, aber da hat sich in der Medizin auch viel getan. Man würde sehr schnell mit der Reha und leichten Bewegungen beginnen, denn die Narben müssen sich in Faserrichtung drehen. Nach drei, vier Monaten kann er dann das Knie schon sehr gut belasten, nach sechs Monaten voll. Aber zur Frage, ob ich ihn kaufen würde: Bei einem echten Kreuzbandriss nicht. Die Bayern haben ja mit Kingsley Coman schon einen, der sich sehr leicht verletzt. So eine Verletzung bekommt man nicht so schnell und einfach aus dem Kopf. Da geht es oft gar nicht so sehr um das Knie an sich, sondern um den Kopf. Kann der Spieler die Verletzung ausblenden? Rodler, Eishockeyspieler können das oft, Fußballer sind da öfters etwas anders gestrickt.