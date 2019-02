Es gibt dennoch zahlreiche Gegnerinnen und Gegner des Vorhabens, die eine Streichung des Paragrafen fordern. Zu diesen Kritikerinnen gehört Theresa Köchl. Die 22-Jährige studiert Deutsche Literatur und Gender Studies an der Humboldt-Universität in Berlin und stammt aus Neuburg an der Donau. Sie gehört dem Kollektiv "Stimmrecht gegen Unrecht" an und hofft, dem Gesetz noch eine Wendung geben zu können. Die AZ hat mit ihr gesprochen.