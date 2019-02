AZ: Frau Beer, Sie wollen einen neuen Konvent für eine europäische Verfassung einberufen. So einen Konvent hat es schon einmal gegeben – aus der Verfassung wurde aber nichts. Warum wollen Sie es noch mal versuchen?

NICOLA BEER: Wir glauben, es ist Zeit, diesen Anlauf noch mal zu machen. Wenn wir uns in Europa auf die großen Fragen konzentrieren wollen und davon Abstand nehmen, dass sich die EU permanent in das Klein-Klein des Alltags in den Regionen einmischt, brauchen wir eine Grundlage, die die Wertegemeinschaft stärkt.