Kohnen: Europawahl zeigte fehlende Mehrheit für die GroKo

Heißt das, die SPD wird per Urwahl eine Doppelspitze bestimmen?

Ich habe große Sympathien für eine Doppelspitze, also einen Mann und eine Frau, die aus verschiedenen Regionen kommen. Das wäre auch für Bayern interessant. Mit dem Mitgliedervotum haben wir in Bayern gute Erfahrungen gemacht, aber ich will noch mehr Vorschläge hören. Die werden wir ordnen und dann sehen, was die Mehrheit für am besten hält. Außerdem bin ich der Meinung, dass der Parteivorstand deutlich kleiner werden muss.