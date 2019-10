Ist er die letzte Hoffnung?

Dieter Reiter ist nicht die letzte Hoffnung, er ist der wichtigste Mann in der Fraktion. Und in der Fraktion selber sehe ich auch eine Christine Strobl, die ältere Menschen ansprechen kann. Und Anne Hübner als Seniorenpolitikerin. Auch wenn sie selbst erst 41 ist.

Reissls Rücktritt wird jetzt oft als Chance verkauft.

Ich glaube, dass der Zusammenhalt in der Fraktion tatsächlich einfacher geworden ist. Die 23 Stadträte plus OB, die die Fraktion jetzt umfasst, sind auf einem gemeinsamen Weg. Und den wollte Alexander Reissl so doch in maßgeblichen Punkten nicht mitgehen.

Nehmen Sie es ihm persönlich übel, dass er gegangen ist?

Ich verliere mit ihm einen langjährigen Weggefährten, aber das ist auch keine persönliche Frage.

Und dass er gerade zur Konkurrenz gewandert ist?

Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Stadt und Gesellschaft verändern sich. Ich glaube, dass Politik immer ein Prozess ist. Die SPD muss sich nicht nur erneuern, sie muss sich ständig neu erfinden, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Genau das versuchen wir in München.

Programm der Münchner SPD: "Wir brauchen mehr als zwei Sätze"

Sind Verena Dietl und Christian Müller die Richtigen dafür?

Absolut. Vor allem auch mit Anne Hübner und Christian Vorländer als Vize-Chefs.

Hübner ist in den sozialen Netzwerken sehr aktiv, Vorländer als TV-Anwalt bekannt.

Beide sind frische Persönlichkeiten, die ihre polititischen Inhalte auch gut präsentieren.

Machen sie das mit ausreichender Ernsthaftigkeit?

Ja, mit Sicherheit. Anne Hübner hat sich in letzter Zeit sehr stark eingebracht, ein Großteil des kommunalpolitischen Programms trägt ihre Handschrift. Und Christian Vorländer kann Politik verkörpern. Man erkennt bei beiden, dass es ihnen Spaß macht. Und auch das spielt eine große Rolle.

Reiter möchte sich im Wahlkampf zurückhalten. Halten Sie das für zu optimistisch?

Was er wahrscheinlich sagen wollte, ist etwas anderes. Er hat 2014 zum ersten Mal kandidiert, da musste die Partei viele Veranstaltungen für ihn organisieren, um ihn bekannter zu machen. Die braucht er jetzt als OB natürlich nicht mehr.

Er geht aber trotzdem von einem engen Rennen aus.

Natürlich muss hier gekämpft werden.

Ist es auch symbolisch schwierig, als 61-Jähriger gegen zwei junge Frauen noch frisch und motiviert zu wirken?

Es ist eine Verkürzung von Politik, wenn sie darauf fokussiert wird, dass man jung, frisch und weiblich sein muss.

Das ist aber der Zeitgeist, dass der erste Blick auf diese Symboliken geht.

Der zwei Blick geht vielleicht ein bisschen tiefer, nämlich: Was verkörpert die Person, was strahlt sie aus? Was will die Person für München?

Sie finden, Reiter strahlt aus, dass er die Stadt gestalten will?

Absolut. Und es auch kann. a) hat er Ideen, b) ist er ein Macher und c) ist er glaubwürdig.

Es gibt ein neues Bürgerbegehren gegen die Nachverdichtung. Trifft das nicht auch auf ein Gefühl vieler alteingesessener Münchner, die zum Klientel der SPD gehören?

Die Nachverdichtungs-Gegner sagen: Wohnungsbau muss möglich sein, schließen dann aber alle möglichen Standorte aus. Das funktioniert einfach nicht. Wenn ich die Gartenstädte schützen möchte, muss ich woanders Wohnungsbau ermöglichen. Auch die Alteingesessenen haben Enkel und Kinder, die irgendwann eigene Wohnungen möchten – und die müssen wir schaffen.

Im Wahlkampf aber schwer zu erklären, oder?

Genau das werde ich aber erklären. Die SPD ist eine Partei, die manchmal mehr als zwei Sätze braucht, um die Programmatik darzustellen.

Mieten in München: SPD findet CSU als Mieterpartei "absurd"

Und das Volksbegehren zum Mietenstopp? Justizminister Georg Eisenreich sagt, der sei eh verfassungswidrig. Könnte man sich den ganzen Aufwand dann nicht sparen?

Verfassungswidrig ist der sicher nicht. Die Frage ist: Ist es eine Länderkompetenz? Berlin sagt ja, Bayern sagt nein. Wir werden die Unterschriften sammeln. Dann müssen sich der Freistaat und der bayerische Verfassungsgerichtshof äußern – und dann kann der Freistaat nach Karlsruhe gehen.

Eisenreich klingt so, als sei die CSU die neue Mieterpartei.

Ich finde das absurd.

Warum?

Die CSU hat zu meiner Zeit im Stadtrat konsequent gegen jedes Erhaltungssatzungsgebiet und jedes Vorkaufsrecht gestimmt. Irgendwann haben sie festgestellt, dass das schwierig wird. 75 Prozent der Münchner sind Mieter.

Die CSU hat jüngst gegen die verschärfte Zweckentfremdungssatzung gestimmt, wegen rechtlicher Bedenken.

Die CSU sieht fast überall enteignungsgleiche Eingriffe, die ich nicht sehe. Auch in diesem Fall nicht.

Marian Offmann ist von der CSU zur SPD gekommen. Hat er einen garantierten Platz auf der Stadtratsliste?

Niemand hat einen garantierten Platz. Außer der OB.

