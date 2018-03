AZ: Herr Ginsburg, was ist die Idee hinter Ihrem neuen Buch "Die Reise ins Reich: Unter Reichsbürgern"?

TOBIAS GINSBURG: Ich hatte ein gewisses Grundinteresse an dieser Reichsideologie, die in den Medien oft als sehr wirre Bewegung dargestellt wird. Als Theaterautor hatte ich schon immer wieder über bestimmte Themen recherchiert. Meine Vorstellung war: Ich fahre da mal hin, ich schaue es mir mal an und daraus könnte ja ein Artikel werden. Ich fand schon allein die Vorstellung des Realitätsboykotts sehr kurios. Die Reichsbürger sagen: ‚Es gibt dieses Land nicht, ich mache da nicht mit’. Man kann sagen, dass ich als ideologischer Katastrophentourist hingefahren bin. So kam ich dann zuerst in diese sehr kuriose Politsekte "Königreich Deutschland", die sich vor allem dadurch hervortat, dass sie die Bekannteste ist.