Seit Anfang der Woche darf der Trainingsbetrieb in Kleingruppen wieder aufgenommen werden. Wie stellt sich das bei Haching dar?

Wir waren am Dienstag das erste Mal gemeinsam auf dem Rasen. Wir Trainer haben die Spieler alle gesehen, aber nachdem sie nur in kleinen Gruppen auflaufen dürfen, hat sich das Training in die Länge gezogen. Mit Blick auf die vielen Hygienevorschriften müssen – und wollen – wir alles richtig machen. Es war schön, zu sehen, dass die Spieler alle gesund sind. Sie sind alle gut drauf, da sie endlich wieder etwas mit dem Ball machen dürfen.