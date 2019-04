AZ-Interview mit neuem Standesbeamten CSU-Bürgermeister Manuel Pretzl: "Fürs Würdevolle zuständig"

Wissen Sie noch, was Ihr Standesbeamter Ihnen damals im KVR mitgegeben hat ins Eheleben?

Nein. Aber ich weiß noch, dass das damals der Gerhard Benedikt war, der heute das Münchner Standesamt leitet, und dass er das wirklich sehr, sehr schön gemacht hat.

Jetzt wollen Sie selber andere trauen. Wie kam es denn dazu?

Kaum war ich Bürgermeister im letzten Herbst, bin ich ständig von Freunden und Bekannten gefragt worden, ob ich jetzt auch Ehen schließen darf, oder ob das in München nur Oberbürgermeister-Sache ist. Wir haben uns kundig gemacht und festgestellt: Ich darf.

Aber vorher mussten Sie den OB fragen, ob er Sie ranlässt.

Er hat ja gesagt.

Und Sie mussten ein eintägiges Eheschließungs-Seminar machen. Was lernt man denn da?

Da saß ich mit 15 anderen bayerischen Bürgermeistern in einem Klassenzimmer im Münchner Bildungszentrum. Wir haben viel Rechtliches gelernt. Welche Namenskombinationen gehen und welche nicht, zum Beispiel. Und wie man so eine Zeremonie würdevoll macht. Ich denke, dass es großen Spaß macht, da eine persönliche Note reinzubringen.

Standesamt: Manuel Pretzl ist fürs Würdevolle zuständig

Namenskombinationen? Was geht denn da nicht?

Man kann zum Beispiel nicht zwei Doppelnamen kombinieren. Wenn er Müller-Meier heißt und sie Huber-Schmidt, können sie in der Ehe nicht alle vier Namen zusammenhängen. Gottseidank muss ich mir das Rechtliche nicht alles merken, weil das Standesamt ja alle Papiere korrekt vorbereitet. Ich bin dann mehr für das Würdevolle zuständig.

Würden Sie auch ein schwules oder lesbisches Paar trauen?

Selbstverständlich mache ich das.

Ist für Sie als CSU-ler eine "Wilde Ehe" zwischen zwei Menschen auch in Ordnung?

Na klar. Ich war ja selber mit meiner Frau erst mal elf Jahre unverheiratet zusammen.

Wenn der Stadtrat Sie am Mittwoch offiziell ernennt, können Sie am Donnerstag schon loslegen. Haben Sie Ihre erste Rede schon geschrieben?

Ich habe noch ein bisschen Zeit, Gottseidank. Mein erster Termin ist erst im Dezember.

Also, raus damit: Wen trauen Sie?

Da wäre ich gern ein bisschen diskret. Es ist ein Parteifreund.

Aber Sie trauen auch jeden anderen, wenn er nett fragt?

Ich traue jeden anderen gern, zu dem ich einen Bezug habe. Ein Mal im Monat mache ich das künftig gern.

