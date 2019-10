"Wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen"

Was die Punkteausbeute angeht, läuft es für Hoffenheim noch nicht perfekt in dieser Saison. Woran liegt’s? Die Spielweise war ja bislang gar nicht so schlecht.

Sie sagen es. Wir haben eigentlich nur gegen Freiburg schlecht gespielt, der Rest war absolut okay. Gegen Gladbach zuletzt haben wir zahlreiche Torchancen vergeben. Es liegt an kleinen Dingen, manchmal auch am Glück. Das wird wieder zurückkommen. Die Haltung der Mannschaft stimmt. Deshalb dürfen wir uns jetzt nicht verrückt machen lassen.