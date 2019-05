Schuhbeck: "Ich mag Männer und keine Waschlappen"

Hat er sich über all die Jahre verändert?

Er hat schon immer Handschlagpolitik betrieben – und wird das auch immer tun. In der Zeit, in der er nicht da war (während seiner Gefängnisstrafe von 2014 bis 2016; d. Red.), habe ich zu ihm gestanden wie ein Einser. Wenn man jemanden mag, dann steht man in guten und in schlechten Zeiten zu ihm. Die meisten schleichen sich erst wieder an, sobald es bessergeht. Diese Leute mag ich überhaupt nicht. Ich mag Männer – und keine Waschlappen oder Klugscheißer.