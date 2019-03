Wie ging es Ihnen die Tage vor der Fastenpredigt?

Am Tag vorher hatten wir eine technische Probe und da war der Sound nicht gut. Da wurde ich nervös, weil mir klar wurde, es kann so viel schiefgehen. Ich habe dann darum gebeten, dass mir die Rede mit einer Reißzwecke am Pult festgemacht wird, falls ich sie vergesse oder auf dem Weg zur Bühne verliere und die Band drüberläuft. Am Tag des Anstichs habe ich noch eine Probe gemacht und entschieden, dass ich am Pult sprechen werde. Nervös wurde ich erst, als meine Eltern gekommen sind. Die waren nämlich so schrecklich aufgeregt. Und da kommst du als Kind nicht raus, dass du dann auch aufgeregt bist.